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8 апреля 2017 года в честь 100-летия Латвии в Вентспилсе планируют установить рекорд Гиннесса - наибольшее количество людей одновременно посадят цветочные луковицы. Об этом сообщает nra.lv.

Организаторы мероприятия приглашают поучаствовать в установлении рекорда всех желающих. Для этого необходимо собрать команду из 25 человек, заполнить анкету и отправить ее в Туристический информационный центр в Вентспилсе.

Мероприятием в латвийском городе должен быть побит рекорд 9 ноября 2014 года, когда в одном из парков британского Бирмингема в течение 15 минут цветочные луковицы одновременно сажали 850 человек - в итоге они посадили 4250 цветочных луковиц. Для установления нового рекорда нужно превзойти все три упомянутых параметра – количество участников, количество луковичных цветов и время.