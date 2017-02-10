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25-летний Аустрис Аугустс, который в конце прошлого года перенес в Тартусской больнице пересадку печени, уже больше месяца живет дома. О своем выздоровлении парень по-прежнему документирует, создавая видеоролики и публикуя их в своем аккаунте на Facebook. В интервью порталу Kasjauns.lv Аустрис, на операцию которого латвийцы собрали 40 000 евро, рассказал, как он проходит его жизнь после трансплантации.

Сейчас Аустрис посещает занятия у физиотерапевта, где продолжает развивать мускулатуру своего тела. Медицинские проверки свидетельствуют о его выздоровлении.

Тяжело привыкнуть к дому

"Восстановительный процесс проходит хорошо. С прошлого визита к врачу доза одного медикамента снижена на 1 миллиграмм, что достаточно хорошо. Сейчас ежедневно я принимаю 8 различных медикаментов. Постепенно ко мне возвращаются силы. Раньше по возвращению домой , ко всему надо было привыкать и к кровати и к еде, которые не такие, как в больнице. Здесь многое приходится делать самому или с помощью родителей", - рассказал Аустрис.

С родными и друзьями общаюсь по интернету

Аустрис также рассказал, что пока не спешит встречаться с друзьями и близкими. "Родственники и друзья меня понимают, понимают мою ситуацию и с нетерпением ждут, когда мы можем встретиться. С некоторыми я уже встретился, но только не надолго. В таких случаях хорошо, что мы живем не в средние века - есть интернет и другие средства связи, которые обеспечивают коммуникацию с близкими людьми", - сказал Аустрис.

Результаты проверок становятся все лучше

Аустрис после возвращения из Тартуской клиники домой, должен регулярно отправляться в Эстонию для проведения медицинского обследования.

"До сих пор мое выздоровление проходило без осложнений и я надеюсь, что и в дальнейшем будет так. Хирург удовлетворен и рад результатам проведенной операции. Можно сказать, что каждый раз, оправляясь на проверки, результаты становятся лучше и соответственно дозы медикаментов можно уменьшать," – сказал Аустрис.