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Расширен список мест, где в качестве исключения разрешено находиться на льду рижских водоемов.

Принимая во внимание погодные условия и метеорологические прогнозы, с 9 февраля разрешено находиться на льду рижских водоемов в следующих местах:

озера Бабелитес;

Гайльэзерса;

Велнэзерса;

озера Дамбьйпурва;

Кенгарагского пруда;

Болдерайского карьера;

водоемов в парке Узварас;

водоемов в парке Аркадии;

водоемов в саду Виестурса;

озера Юглас (запрещено находиться на люду далее 70 метров от берега и на расстоянии 700 метров от устья и истока реки Югла);

Кишэзерса (запрещено находиться на расстоянии 1000 метров от истока реки Югла; на расстоянии 200 метров от устья реки Ланга; на расстоянии 200 метров от устья около ул. Эзермалас, 8A, а также не участке от моста через Милгравис до ул. Зушу, 39 (на расстоянии 600 метров от берега);

пруда Марас (запрещено находиться на льду на расстоянии 150 метров от истока Марупите);

реки Югла на участке от Бривибас гатве до аллеи Видземес, 1;

реки Хапака гравис на участке от ул. Лиелупес, 15А до Даугавгривского шоссе (запрещено находиться на льду далее 200 метров от устья Бекергрависа);

реки Вецдаугава на участке от ул. Аудупес, 3B до ул. Велаву, 28;

реки Даугава на участке от ул. Краста до полуострова Грапью и на расстоянии 200 метров от ул. Бекергравья в направлении Даугавы;

реки Саркандаугава на участке от ул. Уриекстес, 16 до 7-й Кундзиньсалской линии, 18 (запрещено находиться на льду водоема на участке от ул. Аптиекас, 19 до ул. Уриекстес, 8В, а также на расстоянии 50 метров от моста через Саркандаугаву (6-я Кундзинсалская поперечная линия));

Биекенгрависа на участке от ул. Мукусалас, 75 до ул. Маза Баускас, 28А;

канала Зунда на участке от ул. Гипша до ул. Азенес, 12 (запрещено находиться на льду на расстоянии 50 метров от пешеходного моста через канал Зунда);

реки Булльупе на участке от ул. Вакарбуллю, 50 до ул. Дзинтара, 100 (включая залив около станции биологической очистки сточных вод «Даугавгрива» компании «Ригас уденс») и от ул. Бирзес, 25 до ул. Бирзес, 42;

Агенскалнского залива на участке от Ранькя дамбис до Баласта дамбис, 7 (запрещено находиться на льду водоема на расстоянии 50 метров от истока Марупите и 70 метров от истока канала Зунда).

Рижская дума напоминает: в зимний период самоуправление объявило о периоде повышенной опасности на льду водоемов, расположенных на административной территории города и публичных водоемов, прилегающих к морскому побережью. В этот период жителям находиться на льду запрещено (см. список исключений).

За соблюдением распоряжения исполнительного директора столицы следит Полиция Рижского самоуправления. Согласно Латвийскому кодексу административных нарушений, за нарушение распоряжения может быть сделано предупреждение или наложен денежный штраф в размере до 70 евро. Люди, которых поймают на льду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без предупреждения будут оштрафованы на сумму от 15 до 100 евро.

Рижская дума напоминает: стопроцентно безопасным лед не бывает никогда, поэтому жители должны быть осторожными в любом случае, особое внимание уделяя безопасности детей. Перед тем, как заходить на лед, следует изучить его состояние, поскольку его толщина не везде одинакова. Пребывание на льду всегда связано с повышенным риском!