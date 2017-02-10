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Ближайшей ночью в Латвии можно будет наблюдать полутеневое лунное затмение, об этом сообщает Латвийское астрономическое общество.

Затмение можно будет наблюдать с 0:34 до 4:53. Необходимо учитывать, что даже в пик затмения в 2:44 Луну может быть плохо видно, потому что ее свет будет не будет ярче, чем свет при обычном полнолунии.

В этом году в Латвии можно будет наблюдать еще одно затмение – 7-го августа. В астрономическом обществе поясняют, что в 2017 году у жителей Латвии будет шанс увидеть и два солнечных затмениях, сближение Венеры и Юпитера, а также понаблюдать за ночами, когда Луну затмят яркие звезды.