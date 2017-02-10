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Один из основателей хакерской группы «Шалтай–Болтай», которая специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ, Александр Глазастиков дал интервью «Новой газете Балтия», в котором рассказал об этом проекте.

В данный момент Глазастиков проживает в Эстонии, где, по его словам, безопаснее, чем в России.

Текст по "Новой газете Балтия"

«Шалтай-Болтай» — это собирательный образ, так должен был называться персонаж, который время от времени говорил от имени группы хакеров — точнее, «собирателей информации», как они сами себя называют. «Я даже не программист, — говорит про себя Александр Глазастиков, — максимум, одну страничку спрограммировать могу». Хотя, иногда с профессиональными хакерами тоже работали — заказывали у них, например, взлом конкретного почтового ящика.

Вообще же изначальное название проекта — «Анонимный интернационал», просто название «Шалтай-Болтай» больше прижилось в народе. О проекте пользователи интернета впервые узнали 31 декабря 2013 года: тогда «Анонимный интернационал» выложил в сеть текст новогоднего обращения Владимира Путина за несколько часов до самого обращения.

Знаменитые «сливы»: «кремлевский повар», министр обороны ДНР и замначальника управления президентской администрации

После этого «Шалтай-Болтай» несколько изменил сферу деятельности — стал публиковать, в основном, массивы личной переписки высокопоставленных чиновников и приближенных к власти людей. «Хотели показать, что правительство страны занимается не очень хорошими делами», — говорит Глазастиков. Так, «клиентами» «Шалтай-Болтая» стали Евгений Пригожин — «кремлевский повар» и одновременно куратор главной «фабрики прокремлевских троллей», Тимур Прокопенко — замначальника управления внутренней политики администрации президента, Игорь Стрелков — министр обороны самопровозглашенной «Донецкой народной республики». На счету «Шалтай-Болтая» и взлом Твиттер-аккаунта главы правительства Дмитрия Медведева, от лица которого хакеры опубликовали заявление об уходе в отставку.

Пока мы разговариваем, Глазастикову приходит очередная смс от журналиста «Life» — с просьбой об интервью. Александр веселится: среди «клиентов» «Шалтай-Болтая» был Арам Габрелянов — гендиректор телеканала. «К нам обратился некий анонимный источник и сказал, что у него есть несколько ящиков «Лайфа», в том числе Габрелянова, и все это стоит десять биткоинов — в тот момент это было порядка 200-300 тысяч рублей», — вспоминает Александр. На сделку согласились, только проверив фрагменты информации, предоставленные продавцом. По словам Глазастикова, там были письма, достоверность которых они смоги проверить, сопоставив с архивами, которые уже были у «Шалтай-Болтая».

Уголовное дело

В ноябре прошлого года стало известно о задержании троих людей, которых следствие связывает с созданием «Анонимного интернационала» — Владимира Аникеева, Константина Теплякова и Александра Филинова. Все они сейчас находятся в московском изоляторе «Лефортово» в ожидании итогов расследования и решения суда. Все трое обвиняются в неправомерном доступе к компьютерной информации. Владимир Аникеев вскоре дал признательные показания и подтвердил, что именно он— основатель «Шалтая-Болтая», Константин Тепляков тоже на днях признал свою вину.

По словам Глазастикова, идея создать «Анонимный интернационал» действительно принадлежала Владимиру Аникееву — специалисту по пиару, в том числе, черному пиару. Работая в Петербурге, Аникеев собрал неплохой массив личных данных: «у него был доступ к какой-то внутрикремлевской информации», говорит Глазастиков. С этой информации проект и стартовал.

По словам Глазастикова, сбором информации всегда занимался Аникеев — сам Глазастиков обрабатывал данные, анализировал и проверял их, а также вел блог и Твиттер. В общем-то, «на постоянной основе» в проекте их было двое — иногда привлекали дополнительных людей, когда было много работы и требовалась помощь. Так появился Константин Тепляков. «Теплякова мне жалко, — говорит Глазастиков. — Он действительно просто иногда помогал». Про Филинова же Глазастиков, как он говорит, вовсе ничего не знает.

Вскоре после запуска основатели «Шалтай-Болтая» придумали способ монетизации своей деятельности. Теперь Александр Глазастиков признает, что это противоречило самой идее проекта — с другой стороны, «нужны были деньги на развитие». Как бы то ни было, принцип был простой: «Шалтай-Болтай» анонсировал публикацию очередного архива с указанием цены, за которую архив можно было выкупить. Выкупить данные мог кто угодно — «сам «герой», его друг или враг». «Шалтай-Болтай» гарантировал, что никогда не опубликует выкупленную информацию. «Печально, что желающих выкупить информацию о себе со временем стало много», — говорит Александр.

При чем здесь ФСБ

Интересно, что одновременно с арестом участников «Анонимного интернационала» было возбуждено еще одно громкое уголовное дело — против двоих высокопоставленных сотрудников Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ (управление по борьбе с киберпреступностью) Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева и сотрудника «Лаборатории Касперского» (частная фирма, занимающаяся компьютерный безопасностью) Руслана Стоянова. Эти трое были арестованы по обвинению в госизмене. По данным «Новой газеты», Сергей Михайлов попал в разработку после того, как США обвинили владельца компании King Servers Владимира Фоменко в организации кибератак на избирательные системы в Аризоне и Иллинойс. По данным издания, американские спецслужбы получили эту информацию от замначальника ЦИБ ФСБ Михайлова.

По данным сразу нескольких российских изданий, дело о госизмене против сотрудников ФСБ может быть также связано с делом против «Шалтая-Болтая». Александр Глазастиков говорит, что не в курсе связи «Шалтай-Болтая» конкретно с Михайловым и Докучаевым, но свои «кураторы» у проекта в ФСБ были — точнее, появились весной-летом прошлого года. «По имеющейся у меня информации, в конце весны — начале лета, в прошлом году, некий топ-сотрудник ФСБ вышел на Аникеева, — говорит Глазастиков. — Аникеев говорил, что есть некий помощник — возможно, это был Докучаев, и некий главный — возможно, это был Михайлов. Но это только мои домыслы». Сотрудники ФСБ рассказали Аникееву, что за «Шалтай-Болтаем» давно наблюдают, все имена и фамилии ведомству известны — и предложили гарантии безопасности взамен на определенные обязательства: если понадобится опубликовать какие-то документы, «Шалтай» их выложит. Еще одно правило — все публикации необходимо было показывать заранее, «кураторы» обладали правом вето. Впрочем, по словам Глазастикова, этим правом они ни разу не воспользовались — да и публикаций с тех пор было немного.

Группа хакеров, называющая себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», действовала несколько лет. Она специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ.

Фото: Константин Рубахин