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Начальник Госполиции Интс Кюзис обещает в этом году существенно изменить работу дорожной полиции, а именно, полицейские больше не будут прятаться "в кустах", а будут находиться на улицах и помогать водителям.

Сегодня на годовом отчетном собрании начальник Госполиции отметил, что нацеленная на общество работа является одним из приоритетов Госполиции, в том числе дорожной полиции.

Кюзис на этой неделе подписал документ об изменениях в организации работы дорожной полиции. Новая организация работы будет выражаться в том, что дорожные полицейские будут больше заниматься оформлением ДТП и быстрым решением проблем в движении, например, регулируя движение на сложных участках.

Начальник Госполиции также надеется, что для повышения безопасности движения полиция в этом году сможет завершить конкурс на закупку мобильных фоторадаров. Также планируется приобрести нетрафарированные автомобили, в свою очередь Дирекция безопасности дорожного движения продолжит установку фоторадаров.