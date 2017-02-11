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Госполиция планирует приобрести робота для нейтрализации взрывчатых веществ и микроавтобус для его транспортировки.

Государственное агентство материально-технического обеспечения объявило закупочный конкурс, в ходе которого планируется приорести робота, микроавтобус со специально оборудованным грузовым отделением, комплект мощных прожекторов, портативный генератор, водяную пушку, провода, комплект крюков и веревок и др.

Предприятия могут подавать свои заявки до 7 марта.

В состав Госполиции входит антитеррористическое подразделение "Omega", экипировка которого включает такого рода робота.