Полиция купит робота для нейтрализации взрывчатки (1)
Общество | 11 февраля 2017 года, 11:13
Госполиция планирует приобрести робота для нейтрализации взрывчатых веществ и микроавтобус для его транспортировки.
Государственное агентство материально-технического обеспечения объявило закупочный конкурс, в ходе которого планируется приорести робота, микроавтобус со специально оборудованным грузовым отделением, комплект мощных прожекторов, портативный генератор, водяную пушку, провода, комплект крюков и веревок и др.
Предприятия могут подавать свои заявки до 7 марта.
В состав Госполиции входит антитеррористическое подразделение "Omega", экипировка которого включает такого рода робота.
А где купленная за пол миллиона лат,машина для разгона демонстраций?Уже сгнила?
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