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В течение последнего года в сегменте продуктов питания наблюдается тенденция к росту спроса на веганские и вегетарианские товары, утверждают представители торговых сетей.

В Rimi Latvia наблюдается постоянный рост спроса на продукты, не содержащие лактозы и другие товары для веганов и вегетарианцев, сказала представитель компании Инга Бите.

Рост спроса на такие продукты питания исчисляется несколькими десятками процентов, поэтому их ассортимент постоянно дополняется. В магазинах сети оборудованы отдельные стеллажи, где находятся безглютеновые продукты, товары, не содержащие лактозы, диетические и соевые продукты, витамины, пищевые добавки, а также продукты для спортсменов, говорит Бите.

Maxima Latvija в ответ на растущий спрос на веганские и вегетарианские продукты питания в двух крупнейших рижских магазинах также оборудовала отдельные полки для такого рода товаров, сообщил коммерческий директор "Maxima Latvija" Виктор Троицын.

В целом магазины этой сети предлагают 50 различных продуктов питания для веганов и вегетарианцев. Эти продукты можно приобрести и в интернет-магазине "e-maxima.lv".

Раньше в "Maxima Latvija" можно было найти лишь несколько наименований продуктов питания этой категории, добавил Троицын.