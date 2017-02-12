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Почти половина жителей Латвии чувствует себя счастливыми, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром SKDS в ноябре прошлого года в 62 странах.

Так, 45% жителей Латвии чувствуют себя счастливыми, а 4% - очень счастливыми. 38% респондентов указали, что не испытывают чувства счастья, но и несчастными себя не считают. Тем временем 7% жителей чувствуют себя несчастными, а 2% - очень несчастными.

В свою очередь, в Литве счастливыми себя чувствуют 54% жителей, в Эстонии - 52%.

Также, согласно результатам опроса, самые счастливые люди живут на Филиппинах, в Панаме и Китае, где доля счастливых и очень счастливых людей составляет 82%, 82% и 81% соответственно.

Самые несчастные люди живут в Ираке (38% жителей чувствуют себя несчастными), Нигерии (30%), Ливане (26%), Гане (25%) и Румынии (23%).

Между тем, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекоммуникационным оператором Amigo, латвийцы в прошлом году стали чувствовать себя менее счастливыми. Так, согласно данным опроса, в 2016 году счастливыми себя считали 63% жителей Латвии, тогда как годом ранее - 70% населения.

Также опрос показал, что женщины в целом чувствуют себя немного счастливее, чем мужчины, а самая счастливая возрастная группа - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Самой несчастной возрастной группой являются люди в возрасте от 55 до 74 лет.