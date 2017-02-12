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В подразделении боевой поддержки профессиональной службы Национальных вооруженных сил (НВС), которое создается в Латгале, желание служить изъявили 270 человек, сообщили в Министерстве обороны.

В настоящее время поступило 270 заявок на службу в латгальском подразделении. Сейчас полученные заявки оцениваются, поэтому пока неизвестно, сколько человек будут соответствовать необходимым требованиям, в том числе и к состоянию здоровья.

Как сообщалось, в плане действий правительства Мариса Кучинскиса Министерству обороны было поручено до 30 октября 2018 года сформировать постоянное подразделения НВС в Латгале.