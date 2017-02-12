В латгальском подразделении НВС хотят служить более 200 человек (4)
Общество | 12 февраля 2017 года, 18:23
В подразделении боевой поддержки профессиональной службы Национальных вооруженных сил (НВС), которое создается в Латгале, желание служить изъявили 270 человек, сообщили в Министерстве обороны.
В настоящее время поступило 270 заявок на службу в латгальском подразделении. Сейчас полученные заявки оцениваются, поэтому пока неизвестно, сколько человек будут соответствовать необходимым требованиям, в том числе и к состоянию здоровья.
Как сообщалось, в плане действий правительства Мариса Кучинскиса Министерству обороны было поручено до 30 октября 2018 года сформировать постоянное подразделения НВС в Латгале.
А то, дебилы не знали как. Щастья полные штаны будут.
Да и обронспособность - ухууууууу - ажо + 270 туш на истребление. Аплодисменты, кунги!