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Международный фестиваль ледовых скульптур "Карнавал" в Елгаве в субботу посетило около 33 тыс. человек, сообщает радио MIX FM 102,7.

Как рассказал руководитель учреждения Елгавского самоуправления "Культура" Минтаутас Бушкевиц, столь большой интерес к мероприятию был замечен впервые. По его прогнозам, в субботу фестиваль посетило около 33 тыс. человек, однако точное число посетителей станет известно в начале следующей недели.

Деньги, полученные от посещения фестиваля, пойдут в бюджет самоуправления Елгавы, поскольку оно является организатором фестиваля, и доходы от проведения этого мероприятия уже учтены в городском бюджете.

В этом году скульптуры изо льда создавали 32 профессиональных художника из восьми стран - Латвии, Литвы, Италии, Турции, России, Монголии, Португалии и Ирландии. Во время фестиваля было создано 45 скульптур - 30 маленьких и 15 больших.