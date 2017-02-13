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С понедельника, 13 февраля, в аэропорту "Рига" будут проводиться работы по расширению зоны контроля безопасности. В связи с этим пассажирам желательно прибывать в аэропорт заранее, чтобы успеть пройти все проверки и вовремя сесть на борт. Желательно приезжать не менее чем за два с половиной часа до вылета.

Работы планируется закончить к 14 марта.

Расширение Зоны контроля безопасности связано с растущим числом рейсов и пассажиров, которые обслуживает аэропорт "Рига". В ближайшее время будут проведены и другие улучшения — например, во второй половине 2017 года в терминалах появятся места "самообслуживания" для багажа.