LTV: Латвии необходимо больше журналистики на русском языке (2)

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Общество | 13 февраля 2017 года, 12:50

Латвии необходимо больше журналистики на русском языке, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления Латвийского телевидения Ивар Белте.

Он отметил, что на канале LTV7 предусмотренный законом лимит времени уже исчерпан и обеспечить больше вещания по-русски невозможно. LTV7 нельзя преобразовать в русскоязычный канал, потому что тогда придется менять закон. Однако в Латвии нужно больше журналистского контента на русском языке, чтобы обеспечить альтернативное видение и разнообразие мнений, которых в русскоязычном информационном пространстве в настоящее время не хватает.

"Доминирует восприятие событий в мире, которое ретранслируется через российские телеканалы. Имеются какие-то наши вставки на уровне новостей, немного дискуссий. Но всеобъемлющей журналистики, не только на политические темы, нет. Нам эту нишу нужно заполнять, и я с удовольствием поговорил бы об этом с правительством, чтобы нам помогли это сделать. Укрепление идентичности живущих в Латвии русских через новый бренд, через журналистику было бы очень желательно", - сказал Белте, добавив, что создавать такую платформу нужно в интернете.

Согласно исследованиям, в настоящее время люди в возрасте 30-40 лет в основном получают информацию в интернете и только пожилые люди главным образом смотрят линейное телевидение. При этом аудитория 30-40 лет смотрит новости и на латышском языке, но неохотно смотрит другие передачи. Поэтому должно быть и альтернативное содержание.

Председатель правления LTV рассказал, что в настоящее время есть ряд международных предложений от Германии, Великобритании, Нидерландов и Дании о поддержке с целью укрепления информационного пространства и популяризации общественных медиаплатформ при помощи хорошего контента. В этом году LTV, например, подпишет соглашение о сотрудничестве с британской вещательной компанией BBC.

"BBC открывает свое представительство в странах Балтии и в том числе будет предлагать новости и передачи на русском языке, которые мы будем размещать на канале LTV7 и платформе www.lsm.lv. Думаю, что все это вместе приведет к созданию нового бренда для русскоязычной аудитории и, возможно, со временем может перерасти и в линейное телевидение", - сказал Белте.

В то же время он подчеркнул, что с точки зрения долгосрочной перспективы необходимо создание единого балтийского канала, который объединит локальный контент трех стран.

Комментарии 2
Патриот 12 минут назад
Вот пусть латыши и смотрят свою Латышскую хернню на своём латвийском языке. Я лет 15 не включаю латвийские каналы, чтобы не стошнило. Интернет полон всего, не заморачиваюсь. Даже если все каналы перейдут на русский останется русофобская вонь. Так что гос. Латыши кукарекайте че хотите хоть залейтесь на своём " уникальном языке" которого ни кто дальше Латвии не знает.
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ZWARG15 минут назад
вы латыши определитесь уже!или всё-таки ДА!или уже НЕТ!Достали ваши метания
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