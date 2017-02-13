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С 2011 года количество отозванных заявлений на развод возросло на 40%, сообщает портал Skaties.lv ссылаясь на данные Совета присяжных нотариусов Латвии. Отмечается, что с этого момента браки стало возможным расторгнуть у нотариуса.

"Надо иметь ввиду, что развод - это очень серьезное и эмоциональное решение. Начиная с 2011 года, когда браки стало возможным расторгнуть у нотариуса, были введены основы медиации или процесса разрешения конфликтов. Как показывает статистика, нотариусам удается примирить супругов. За последние шесть лет возможностью отозвать заявление о разводе воспользовались 808 пар", - рассказывает председатель Совета присяжных нотариусов Латвии Сандра Стипниеце.

С момента написания и подачи заявления на развод, нотариус начинает бракоразводный процесс. Супругам дается время для раздумий, для принятия окончательного решения, так как в законе отмечается, что брак может быть расторгнут не раньше чем, через 30 дней. В этот период у любого из супругов есть возможность отозвать прошение.

Большинство пар начинают разводиться после ссор на праздники. Причины, по которым супруги забирают заявления разные.

"Чаще всего разводятся "на эмоциях", после ссор на праздники или из-за измены кого-то из супругов. После притупления эмоций заявление о расторжении брака может стать основой к пересмотру, толчком к обсуждению и желанию поговорить о наболевшем. Решение сохранить семью обычно принимают пары с детьми. Другие передумывают, так как слишком много пережили в совместной жизни и это становится мотивацией сохранить отношения", - рассказывает Стипниеце.

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