Общество |

Пока некоторые перемещенные в Латвию беженцы, покидают страну в поисках лучшей жизни, некоторые из них здесь обустраиваются, а кое-кто сыграл свадьбу, пишет NRA.

Как свидетельствует информация, прозвучавшая с программе "Preses klubs" телеканала Rīga TV24, у одной из пар время проведенное в Латвии будет ассоциироваться с приятными воспоминаниями.

Как рассказал оперный певец, церемониймейстер Отдела записи актов гражданского состояния на Тейке Миервалдис Йенс, в 2016 году в Латвии поженились первые беженцы из Сирии. Впрочем, информации о том, остались ли молодожены на проживание в Латвии нет.

Как свидетельствует предоставленная Управлением по делам гражданства и иммиграции (УДГМ) информация, в Латвии в рамках программы перемещения ЕС в Латвию прибыло уже 207 человек.