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Специалисты отдела садов и парков предприятия Rīgas meži начали приводить в порядок насаждения на берегу Марупите – спиливают засохшие деревья и ветки, которые стали опасны.

Берег Марупите – излюбленное для прогулок место у жителей Биерини и Марупе, там проводят время дети и подростки, поэтому нужно устранить опасность, которую несут засохшие деревья.

Вырубка согласована с Государственной службой леса. Территория не имеет особого статуса, ее обслуживают как насаждения на территории города.