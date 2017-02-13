Общество |

Рижанка Марина стала свидетелем и невольной участницей ЧП, случившегося в Риге 11-го февраля. В своем посте в соцсети Facebook она описала шокировавшую ее ситуацию, сообщает портал Press.lv. В свою очередь радио Baltkom прокомментировало случившееся на предприятии Rīgas satiksme, там не согласились с рижанкой.

"Я все еще под впечатлением и не могу придти в себя. Была сегодня у подруги в Зиепниеккалнсе. В 19:10 на кольце села в 27-й троллейбус (номер машины 28554) и поехала домой, в центр. Примерно через пару остановок на остановке в районе большой Максимы (где раньше было кольцо) я увидела лежащего на тротуаре в луже своей крови человека с пробитой головой. Человек пытался шевелиться, но кровотечение было сильным, нужна была помощь", - написала Марина.

По словам девушки, к лежащему мужчине подбежал молоденький парень, но сам поднять его не смог.

"На улице мороз, человек на асфальте в луже крови. Как минимум ему грозило обморожение, как максимум - смерть от потери крови, потому что размер красной лужицы под лежащим мужчиной все увеличивался. Визуально она уже стала сантиметров 60-70. Это так, вкратце о ситуации. И так, видя тщетные попытки парня поднять пострадавшего и полный игнор со стороны водителя и пассажиров, я подбежала к водителю и, указав на раненого, попросила помочь парню поднять человека и вызвать "скорую", сказав, что Я НЕ ЗНАЮ АДРЕСА, где мы сейчас находимся. Ответ водителя: "А мне это зачем?! Вам надо, вы и вызывайте! Мужик не в моем троллейбусе, меня это не касается!" На мою просьбу хотя бы СКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ ОСТАНОВКИ, чтобы я могла по адресу вызвать "скорую", а так же на просьбу ДАТЬ МНЕ АПТЕЧКУ, которая должна быть в транспортном средстве (уж перекись и бинт точно должны быть!), меня отшили, сказав, что аптечки нет и не было, а АДРЕС ВОДИТЕЛЬ НЕ ЗНАЕТ", - пишет девушка.

Она отметила, что заставила водителя посмотреть адрес по бортовому компьютеру.

"Ābolu iela, со стороны Vienības gatve (а это уже подсказали пассажиры). Водитель в это время уже продолжил свой путь, НЕ ДАВ МНЕ ВЫЙТИ, бросив тяжело раненного мужчину на остановке в луже крови. Из троллейбуса лишь в 19.18 я вызвала "скорую", дозвонилась с 3-й попытки, местные жители из числа пассажиров подсказали точный адрес и ориентир для "скорой". А ведь остановить кровотечение и наложить повязку я могла уже до приезда врачей, если бы мне просто дали АПТЕЧКУ! Вот одного я понять не могу! В водители 27-го троллейбуса специально такое быдло набирают?! Не первый раз уже водители именно этого маршрута творят гадости. И еще одно понять не могу: для водителей общественного транспорта закон о наличии аптечки в транспортном средстве не действует? Уголовная ответственность за неоказание помощи и оставление человека в опасной для жизни ситуации на водителей троллейбусов не распространяется?! Водители! Вы считаете, что вы или ваши близкие в такой ситуации не могут оказаться?! Вы считаете себя бессмертными?! Позор таким водителям и таким людям-недочеловекам! А эту информацию я обязательно передам дальше! Надеюсь, что "скорая" успела приехать вовремя!"", - написала девушка.

Радио Baltkom, в свою очередь, обратилось за комментарием в Rīgas satiksme. Оказалось, что там знают о ситуации, но версия событий, которую озвучил пресс-секретарь организации Виктор Закис, несколько иная.

"Мы все видим мир разными глазами. Водитель действительно рассказал нам, что, подъезжая к остановке, увидел двух человек, они стояли под навесом, поддерживая друг друга. Были они, мягко говоря, не совсем трезвые. Когда он уже подъехал к остановке, то больше их уже не видел. В этот момент к нему подбежала одна из пассажиров, стала требовать аптечку и "скорую помощь". Он начал спрашивать, что случилось и кому нужна помощь, а она ничего не объясняя, просто продолжала требовать аптечку и "скорую" на повышенных тонах. Он сказал, что немного растерялся, но не видя ничего опасного, продолжил движение. С одной стороны, может быть, водитель и должен был выйти и посмотреть, что случилось. С другой стороны - он выполняет свои обязанности, водит транспортное средство и постоянно сталкивается с неожиданными ситуациями. Мы не можем упрекать его в том, что он что-то не увидел, не заметил что-то происходящее на улице, и в чем-то виноват", - рассказал Виктор Закис.