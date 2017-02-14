Общество |

Недавний случай в Елгаве, когда девушка после ссоры с парнем неделю ночевала в подъезде, потряс многих. Как отмечает Kasjauns, с девушкой, похоже, все будет в порядке – ее в тот же вечер после обнаружения полицией приютила коллега по работе. При этом свою помощь девушке предложили многие люди.

О ситуации, в которую попала девушка, довольно быстро узнал и ее работодатель – сеть супермаркетов Rimi.

«Из информации, размещенной в публичном пространстве, мы узнали о ситуации, и сразу сообщили работнице, что готовы разместить ее в нашей служебной гостинице, свою помощь ей предложила и Елгавская социальная служба», - рассказала представитель Rimi Инга Бите.

Между тем, как сообщили в Елгавском управлении по социальным делам, девушку уже приютила одна из коллег.

«После сюжета на телевидении в ночной приют поступило множество звонков от жителей, которые были готовы бесплатно обеспечить девушку ночлегом. В данный момент она живет у коллеги и обеспечена всем необходимым», - рассказали в управлении.

Как уже сообщалось, в конце прошлой недели в Елгаве полицейские задержали сельскую девушку, ночевавшую в подъезде.

Молодая женщина, устроившаяся на ночлег на лестничной площадке последнего этажа в одном из многоквартирных домов рассказала полицейским, что недавно рассталась с парнем, и осталась без места жительства, а денег, чтобы арендовать жилье пока не хватает.

В подъезде она ночевала уже с 6 февраля, и сообщила стражам порядка, что не знала, где находится ночной приют, а также не подозревала о возможности попросить помощи у социальных работников.