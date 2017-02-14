Латвийцы активно предлагают помощь девушке, неделю ночевавшей в подъезде (12)
Недавний случай в Елгаве, когда девушка после ссоры с парнем неделю ночевала в подъезде, потряс многих. Как отмечает Kasjauns, с девушкой, похоже, все будет в порядке – ее в тот же вечер после обнаружения полицией приютила коллега по работе. При этом свою помощь девушке предложили многие люди.
О ситуации, в которую попала девушка, довольно быстро узнал и ее работодатель – сеть супермаркетов Rimi.
«Из информации, размещенной в публичном пространстве, мы узнали о ситуации, и сразу сообщили работнице, что готовы разместить ее в нашей служебной гостинице, свою помощь ей предложила и Елгавская социальная служба», - рассказала представитель Rimi Инга Бите.
Между тем, как сообщили в Елгавском управлении по социальным делам, девушку уже приютила одна из коллег.
«После сюжета на телевидении в ночной приют поступило множество звонков от жителей, которые были готовы бесплатно обеспечить девушку ночлегом. В данный момент она живет у коллеги и обеспечена всем необходимым», - рассказали в управлении.
Как уже сообщалось, в конце прошлой недели в Елгаве полицейские задержали сельскую девушку, ночевавшую в подъезде.
Молодая женщина, устроившаяся на ночлег на лестничной площадке последнего этажа в одном из многоквартирных домов рассказала полицейским, что недавно рассталась с парнем, и осталась без места жительства, а денег, чтобы арендовать жилье пока не хватает.
В подъезде она ночевала уже с 6 февраля, и сообщила стражам порядка, что не знала, где находится ночной приют, а также не подозревала о возможности попросить помощи у социальных работников.
Ваще-то "девушке" 29 лет. Известно, что она из сельской местности. Жила она "со скотом" в этой же Елгаве в теч. 2 лет. " не знала, где находится ночной приют, а также не подозревала о возможности попросить помощи у социальных работников", видимо, до кучи не умела общаться с коллективом и ваще в социуме, поэтому и решила пожить на чердаке.
Не допускаете, что "скота" что-то не устраивало в этой 29-летней!!! девушке, они разошлись и он попросил её со своей территории?