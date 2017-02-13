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Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих, писал Достоевский. Удивительно, но даже глава советского ЧК Феликс Дзержинский, прославившейся своей нечеловеческой жестокостью, и тот преображался говоря об этом чувстве. «Любовь — творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и светлого», сказал он однажды.

Любовь — не редко называют тем чувством, которое придает смысл жизни. Человеческой в первую очередь. Так ли это на самом деле и что вообще мы знаем о любви?

В среду в эфире радио Baltkom пройдет традиционный круглый стол, который будет посвящен этой теме.

В студию радио Baltkom обещали придти — украинский художник Татьяна Гавриленко, израильский писатель Мириам Залманович, квантовый-химик Дмитрий Бочаров, главный редактор MixMediaGroup Наталья Михайлова.

Согласие выйти в прямой эфир с нашей студией во время круглого стола дали польский писатель Януш Леон Вишневский («Одиночество в сети», “Бикини” и др.), исполнитель главной роли в фильме «Формула Любви» (реж. Марк Захаров) Александр Михайлов, а также многие известные ученые и писатели.

Также мы представим внимаю радиослушателей интервью и комментарии, который нам дали под запись Сергей Савельев — профессор, доктор медицинский наук российского НИИ морфологии человека, автор многих научных работ о возникновении мозга человека.

Михаил Рыжаков - синолог, сотрудник китайской Торгово-промышленной палаты. О том, как любят на востоке.

Борис Бурда - обладатель Бриллиантовой cовы в клубе "Что? Где? Когда?" и многие другие.

Время эфира с 13 до 15 часов.

Ведущие — Вадим РАДИОНОВ и Константин РАНКС.

При поддержке портала «Новая газета Балтии».