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При ремонте магистральных линий водопровода и канализации в Валмиере констатировано множество незаконных подключений. Об этом сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Видземское телевидение. За такие несогласованные действия предприятие Valmieras ūdens может многократно повысить провинившимся владельцам домов плату за подключение.

За последние годы в системе водоснабжения и канализации в Валмиере появились сотни новых подключений, их число приближается к максимуму потенциальных пользователей. Однако часть этих подключений - результат самоуправства, хозяева домов сделали их своими силами, с привлечением работников, которые готовы были заработать. Теперь зимой, во время ремонтных работ, сотрудники Valmieras ūdens констатировали ряд самовольных подключений.

В канализационных колодцах найден песок, чернозем, листья деревьев и многое другое, что засоряет магистральный провод и уменьшает проток. Подключенные неофициально трубы герметично не закрыты, и потому грязь попадает в систему вместе с дождевой водой. Найти виноватых порой сложно. Но во многих случаях от дома до места подключения всего лишь несколько метров и не нужно много времени, чтобы понять, кто виновник.

"Во-первых, эти подключения сделаны непрофессионально, из-за чего создается множество аварийных ситуаций в магистральных сетях - как в водоканалах, так и в канализации. Во-вторых, нужно понимать, что это воровство", - заметил руководитель отдела работы с клиентами предприятия Valmieras ūdens Дагнис Муйжниекс.

Чаще всего незаконные подключения можно найти либо при ремонтных работах, либо во время устранения последствий аварии. Тогда и оказывается, что с домашним хозяйством не был заключен договор. Так как проблема существует давно, предприятие решило уменьшить плату за подключение и предложить своеобразную акцию. Те, кто до середины марта легализуют свои незаконные подключения, позже заплатят не более трехсот евро, а штрафные санкции будут меньше вне зависимости от того, как долго услугой пользовались нелегально.