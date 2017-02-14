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На сегодня Государственной полиции известно о 36 жителях Латвии, осужденных в других странах за провоз наркотиков. Но реальное количество латвийских наркокурьеров может быть намного большим, пишет портал skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

В годы кризиса многие латвийцы пытались заниматься провозом наркотиков в надежде быстро разбогатеть. Не найдя хорошего заработка на родине, они присоединялись к зарубежным организованным группировкам. В чемоданах, а порой и в собственных желудках, они соглашались провозить наркотики через границы по всему миру. Кризис пошел на спад, но ситуация не сильно изменилась.

Сейчас у госполиции есть информация о 36 заключенных латвийских курьерах. За последние годы это число остается стабильным. Также остается широкой и география их задержаний. Одним из традиционных районов распространения наркотиков остается Латинская Америка. Согласно данным Консульского департамента Министерства иностранных дел, сейчас 6-8 летние сроки в странах Центральной и Южной Америки отбывают 23 латвийских жителя. Одна из гражданок Латвии за транспортировку наркотиков осуждена в Венесуэле на 15 лет. В государствах Африки наказания за провоз наркотиков тоже очень суровые. Так, один наш соотечественник отбывает 20-летний срок в тюрьме Туниса. Прирост отмечается и среди перевозчиков, пойманных в Европе. Так в 2012 году было известно о 6 латвийцах, арестованных по этой статье, а в прошлом году таких было уже 16. Латвийских курьеров задерживали в Испании, Португалии, Бельгии, Франции, Польше, и даже в Эстонии. Один из самых больших сроков, 8 лет, отбывает один из латвийцев в Чехии.

По всей вероятности, кажущийся быстрым и легким заработок остается основной причиной, по которой люди соглашаются рискнуть своей свободой, а порой и жизнью, провозя наркотики через границу. Полиция указывает, что как правило, пару сотен евро курьер получает как аванс, а оставшуюся часть, от двух до пяти тысяч, получают только доставившие товар в пункт назначения, до которого добираются не все.

Криминолог Андрей Вилкс поясняет, что люди соглашаются пуститься на такие авантюры также из-за возросшего в мире спроса на одурманивающие вещества. В наркокурьеры чаще всего вербуют через знакомства, или в интернете.