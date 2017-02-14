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Чтобы порадовать свою вторую половинку в день Валентина, почти 72% жителей Латвии планируют потратить до 20 евро, свидетельствует опрос, проведенный Maxima Latvija.

В свою очередь 15% респондентов на праздничный подарок выделят 21-30 евро, 6% опрошенных потратят 31-40 евро, а 7% собираются потратить на подарок к празднику для своей второй половинки более 40 евро.

Одним из самых популярных подарков в этом году станет собственноручно приготовленное угощение, ведь для своей второй половинки в нынешнем году его приготовят 38% жителей.

Между тем 16% респондентов планируют подарить разные безделушки с символикой сердца, 12% – сладости, 11% упомянули, что преподнесут в подарок билет на концерт, в театр или кино. Еще 5% назвали вино или игристое вино, 5% – цветы, а еще 7% респондентов наметили другие подарки, к примеру, нижнее белье, рамку для фотографии, романтический отдых в SPA и другие подарки. Только 6% не планируют праздновать день Валентина.

"То, что жители готовятся к празднованию дня Валентина и ищут различные подарки для второй половинки, было заметно именно в последние две недели. В это время, по сравнению с концом января нынешнего года, резко увеличились объемы продажи товаров, посвященных дню Валентина. Объемы продажи тематических декоров ко дню Валентина возросли более чем на 240%. Между тем на 172% увеличились объемы продажи подушек в форме сердца, на 150% – объемы продажи мужского нижнего белья, на 30% – игристых вин, а объемы продажи форм для выпечки в форме сердца увеличились на 12%", – делится наблюдениями директор Департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

"В интернет-магазине e-maxima.lv клиенты также готовятся к сегодняшнему празднику, на треть больше, чем обычно, покупая различные конфеты в коробках. В числе самых популярных коробок сладостей – “Raffaello” в упаковках разного размера, а также коробки конфет “Geisha”. В феврале этого года более чем на 230% увеличились объемы продажи безалкогольного вина. Кроме того, появилась новая тенденция, когда жители отдают предпочтение маленьким пирожным, а не одному торту, как это было во время предыдущих праздников. Самые любимые пирожные в этом году – мини эклеры и корзиночки с ягодами", – говорит руководитель интернет-магазина e-maxima.lv Санита Берзиня.

Несмотря на то, что большинство или 77% будет праздновать день Валентина именно сегодня, часть или 5% уже отпраздновали его в конце прошедшей недели, еще 11% наметили праздник на следующий уик-энд, а остальные не планируют особо отмечать этот праздник.

"Традиционно именно 14 февраля вырастают объемы продажи цветов, игристого вина, свечей, различных декоров и сладостей, ведь именно тогда жители спешат сделать покупки, чтобы вечером порадовать свою вторую половинку. Увеличиваются также и объемы продажи готовых салатов, фруктов, особенно клубники. Прогнозируем, что самое большое увеличение объемов продажи произойдет сегодня, но оно будет не столь большим, как в прошлом году, когда праздник пришелся на уик-энд", – отмечает З. Кактиня.

Почти 42% жителей собираются провести романтический ужин дома при свечах, 17% будут ждать сюрприза от своей второй половинки, 6% хотят сходить в ресторан, 4% – на какой-нибудь романтический фильм в кино, 23% респондентов пока ничего не наметили, а еще 8% упомянули другой вариант, например, поход на вечеринку, концерт, посещение SPA и др.

Опрос о традициях празднования дня Валентина был размещен на домашней странице Maxima Latvija в период с 30 января до 10 февраля, и в целом в нем приняли участие 1380 респондентов.