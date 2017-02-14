Здание СГД вновь осталось без входных дверей (10)

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Общество | 14 февраля 2017 года, 12:57

Во вторник утром из-за сквозняка в главном здании Службы госдоходов разбилась стеклянная дверь, сообщает портал delfi.lv.

Как радио Baltkom пояснил представитель предприятия Valsts Nekustamie īpašumi Арнис Блодонс, дверь не выдержала сильного потока воздуха, так как у входа в здание стоит механизм, сдерживающий потоки теплого воздуха.

Из-за сильного порыва ветра стеклянная дверь оторвалась и в результате удара разбилась.

Сейчас происходит замена стекла. По словам Блодонса, после того, как весной прошлого года в здании впервые сильным ветром выбило входные двери, было принято решение поставить двери с крутящимся механизмом, а до этого момента поставить временные двери.

"Поэтому сейчас мы заменим только стекло, и сразу приступим к установке постоянных дверей", - отметил он.

Как уже писал портал Mixnews, до мая планируется заменить центральные двери административного здания СГД. Затраты на замену дверей составят 101,58 тыс. евро. Замена дверей необходима, так как в нынешних образуется сквозняк. Двери будут заменены на крутящиеся, от этого повысится энергоэффективность здания.

Комментарии 10
кот2 часа назад
СГД-служба гребанных дверей!
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232 часа назад
Ещё 100т ?
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пенсионер3 часа назад
смеялся до колик!
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