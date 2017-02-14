Пикет против ликвидации РАПУО: студенты станцевали у Кабмина (8)

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Общество | 14 февраля 2017 года, 13:28

Сегодня напротив здания Кабинета министров около 50 студентов Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) - будущие учителя танцев и ритмики - приняли участие в акции протеста против ликвидации вуза.

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Свой протест они выразили в форме танцевального представления. Их поддержали и другие студенты РАПУО.

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Ранее в студенческом парламенте РАПУО сообщили, что будущие преподаватели ритмики и танцев разочаровались в решениях Министерства образования и науки (МОН) и министра Карлиса Шадурскиса и в их коммуникации с РАПУО, которые заставляют усомниться в их компетентности и объективности в вопросах реформы образования.

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Как сообщалось, МОН решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств.

фото: Paula Čurkste/LETA

Комментарии 8
Крик2 часа назад
Млять, во всём Мире за пикеты не стыдно, посмотришь на местный этнос, даже понятно становится почему их дрючат.
Могли бы в таком случае этому кабмину ещё и яичницу пожарить.
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Gustaf2 часа назад
Только станцевали? А как эе песни? Устраивать шоу в национальных традициях, так полностью
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ёжик2 часа назад
чего джигурду не пригласили?
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