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Сегодня напротив здания Кабинета министров около 50 студентов Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) - будущие учителя танцев и ритмики - приняли участие в акции протеста против ликвидации вуза.

Свой протест они выразили в форме танцевального представления. Их поддержали и другие студенты РАПУО.

Ранее в студенческом парламенте РАПУО сообщили, что будущие преподаватели ритмики и танцев разочаровались в решениях Министерства образования и науки (МОН) и министра Карлиса Шадурскиса и в их коммуникации с РАПУО, которые заставляют усомниться в их компетентности и объективности в вопросах реформы образования.

Как сообщалось, МОН решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств.

фото: Paula Čurkste/LETA