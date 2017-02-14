Общество |

Основная проблема ищущих убежище, которые прибыли в Латвию, это невозможность найти жилье. Министерство экономики сейчас решает, как можно решить жилищный вопрос для беженцев. Телеканал LNT решило узнать, что по этому поводу думают жители, пишет Skaties.lv.

Так, 36% опрошенных латвийских жителей экономически активного возраста указали, что самый подходящий для Латвии вариант – облегчить для беженцев процесс декларирования места жительства, что позволит им получить социальную помощь.

В свою очередь пятая часть (18%) жителей считают, что наиболее подходящим для Латвии решением проблемы беженцев это в течение полугода платить беженцам пособие по меньшей мере в 250 евро для снятия жилья.

Около половины опрошенных или 46% жителей не смогли придумать решения жилищной проблемы беженцев.

Как свидетельствует предоставленная Управлением по делам гражданства и иммиграции (УДГМ) информация, в Латвии в рамках программы перемещения ЕС в Латвию прибыло уже 207 человек.

Пока некоторые перемещенные в Латвию беженцы, покидают страну в поисках лучшей жизни, некоторые из них здесь обустраиваются, а кое-кто сыграл свадьбу, пишет NRA.

Как свидетельствует информация, прозвучавшая с программе "Preses klubs" телеканала Rīga TV24, у одной из пар время проведенное в Латвии будет ассоциироваться с приятными воспоминаниями.

Как рассказал оперный певец, церемониймейстер Отдела записи актов гражданского состояния на Тейке Миервалдис Йенс, в 2016 году в Латвии поженились первые беженцы из Сирии. Впрочем, информации о том, остались ли молодожены на проживание в Латвии нет.