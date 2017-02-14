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Жительница Латвии Ингуна, которая одна воспитывает маленькую дочь, из-за проблем со здоровьем девочки не может работать вне дома. Женщина не отчаивается и готова зарабатывать деньги на проживание своими руками, а именно, продавая сделанные своими руками украшения и поделки. Пост с "криком о помощи" Ингуна 7 февраля опубликовала на своей страничке в Facebook.

"В жизни получилось так, что за мной закрепился статус "мать-одиночка", когда пришлось стать мамой, папой, подружкой по играм, а также зарабатывать на проживание. Думала, что материальная ситуация улучшится, когда дочку отправлю в детский садик, но тогда начались еще большие проблемы. У малышки непереносимость сухого воздуха - отопление, которое вызывает насморк, плюс стресс вынудили нас регулярно жить в квартире, в связи с чем у меня нет возможности найти работу вне дома. Но, если государство не может предложить работу с таким режимом, который необходим мне, то я делаю работу сама – создаю жемчужные украшения и изделия", - пишет Ингуна.

Женщина предложила пользователям Facebook зайти на ее страничку "Ingūnas darbnīca", где можно осмотреть изделия, созданные из бисера.