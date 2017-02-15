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Жительница Латвии Ингуна, обратившаяся с "криком о помощи" к латвийцам через социальную сеть Facebook, не ожидала такой отзывчивости от латвийцев, которые буквально завалили ее предложениями по работе.

Как сообщал портал Mixnews, Ингуна одна воспитывает маленькую дочь,но из-за проблем со здоровьем девочки не может работать вне дома. Женщина не отчаивается и готова зарабатывать деньги на проживание своими руками, а именно, продавая созданные ею украшения и поделки из бисера.

Латвийцы не остались равнодушными к чужой проблеме, активно делясь информацией, а кого-то заинтересовали украшения молодой женщины.

Ингуна опубликовала новый пост, в котором благодарит неравнодушных людей за отзывчивость.

"Большое спасибо, вы - чудесны, отзывчивые люди. После того, как я опубликовала "крик о помощи" - прося помощи в рекламировании моих изделий , моя жизнь изменилась на на 180 градусов. Я получила так много предложений - как на уже существующие украшения, так и на новые, которые нужно сделать на заказ. Теперь мой рабочий день длится иногда до 2 ночи. Получаю много писем с хорошими пожеланиями, с предложениями разного рода помощью. Большое всем спасибо!", - написала женщина.

Стоит отметить, что некоторые из пользователей соцсети высказывали опасения, что Ингуна, работая на дому, может попасть в поле зрения СГД и нарваться на неприятности. Пролистав профиль Ингуны Mixnews убедился, что работает вполне законно, с 2014 года она зарегистрирована как налогоплательщик, поэтому никаких санкций ей не грозит.