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Для усиления безопасности Испания собирается отправить в Латвию шесть танков "Leopard 2e", которые до сих пор в зарубежные страны еще не отправляла.

Как сообщает посольство Испании в Риге, участвуя в миссии НАТО, Испания может прислать в Латвию в общей сложности примерно 350 военнослужащих и шесть танков, а также 14-16 гусеничных боевых машин.

Директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Каспар Галкин не прокомментировал информацию, предоставленную посольством Испании, так как решения об отправке техники принимает не Латвия. Он напомнил, что Испания является одной из стран, входящей в международный батальон НАТО, который будет размещен в Латвии.

"Хочу напомнить, что несколько входящих в батальон стран уже сообщили об отправке различных видов техники. По имеющейся у меня информации, консультации еще продолжаются, и конкретное количество техники не определено", - сказал Галкин.

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в конце января сообщил журналистам, что бронетехнику в Латвию планируют направить также три другие страны-члены батальона - Польша, Италия и Канада.

Как сообщалось, руководимый Канадой батальон НАТО в составе более 1000 военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня. Сейчас на военных объектах активно развивается инфраструктура, необходимая для принятия батальона, - казармы, ремонтные мастерские. Дополнительные средства из бюджета на развитие инфраструктуры в данный момент не требуются. В целом в ближайшие годы расходы на эти цели составят около 50 млн евро.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.