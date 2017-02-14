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Латвийским девушкам настолько не хватает мужского внимания, что они на первом свидании готовы пригласить парня домой, чтобы тот помог маме разобрать шкаф. Об этом на сайте Buzzfeed.com написал Поль Макар, студент из Франции, который учится в Риге по программе обмена.

В преддверии Дня святого Валентина Поль поспорил с друзьями, что встретится с десятью разными девушками из Риги, и, может быть, найдёт таким образом "ту единственную".

"Это был определённый вызов для меня - 2 недели на 10 свиданий. Поначалу я пробовал знакомиться на улице, но оказалось, что это практически невозможно - девушки подозрительно относятся к таким знакомствам. Удивительно, они будто бы вовсе не привыкли к мужскому вниманию на улице. Пришлось по большей части использовать технологии - латвийскую аппликацию для знакомств Mint. Так договориться о рандеву оказалось легче", - рассказал Поль.

Он отметил, что каждое свидание с латвийскими девушками было уникальным. Иногда встречи и вовсе обретали комичный поворот.

"Рижские девушки действительно разные и удивительные. Одно из свиданий можно назвать многочасовыми поисками черники по магазинам. Другое рандеву закончилось слезами в Escape Room. Но больше всего меня удивило приключение с девушкой, её мамой и шкафом. Тот случай, когда пришлось, вместо прогулки по пляжу, помогать её маме разобрать шкаф. Впрочем, за это я получил вознаграждение вкуснейшими домашними блинами", - добавил Поль.

Более подробно о свиданиях Поля на английском языке можно прочесть здесь...buzzfeed.com