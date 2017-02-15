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В среду, 15 февраля, во многих регионах Латвии, в основном в западной и центральной части страны, стоит густой туман - видимость местами, в том числе в столице, сократилась до 200 метров, сообщают предприятие Latvijas Valsts ceļi и Латвийской центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Движение на некоторых участках дорог затруднено также из-за обледенения.

Синоптики предупреждают, что во многих регионах туман сохранится и в течение дня.

В целом на территории Латвии сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, в утренние часы сохранится туман. Дует умеренный южный, юго-западный ветер, тип погоды 2-й благоприятный. Температура воздуха по стране составит от 0 до +5 градусов.

В Риге сегодня переменная облачность, температура воздуха составит 0 +3 градуса.