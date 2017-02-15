Из-за тумана на дорогах сократилась видимость (2)

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Общество | 15 февраля 2017 года, 07:18

В среду, 15 февраля, во многих регионах Латвии, в основном в западной и центральной части страны, стоит густой туман - видимость местами, в том числе в столице, сократилась до 200 метров, сообщают предприятие Latvijas Valsts ceļi и Латвийской центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Движение на некоторых участках дорог затруднено также из-за обледенения.

Синоптики предупреждают, что во многих регионах туман сохранится и в течение дня.

В целом на территории Латвии сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, в утренние часы сохранится туман. Дует умеренный южный, юго-западный ветер, тип погоды 2-й благоприятный. Температура воздуха по стране составит от 0 до +5 градусов.

В Риге сегодня переменная облачность, температура воздуха составит 0 +3 градуса.

Комментарии 2
Крик54 минуты назад
Млять, туман мрачный, соседний дом в 30 метрах не видно.
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5551 час назад
предупреждать можно за неделю,за два дня,а не тогда когда он уже есть.Для этого на работу можно не ходить и штаны не протерать.
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