Ежик и крокодил научат детей беженцев любить Латвию (+ОПРОС) (7)

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Общество | 15 февраля 2017 года, 08:37

Чтобы научить детей беженцев латышскому языку и традициям, в Латвии издана детская книжка, сообщает портал skaties.lv. Персонажи для рисунков тщательно подобраны, чтобы не оскорбить чувств детей другой веры.

Историями о дружбе между ежом и крокодилом общество "Убежище "Надежный дом"" надеется обучить малышей из семей беженцев основам языка, культуры и бытовых традиций Латвии.

Как известно, в мусульманском мире отношение к животным отличается от нашего. В исламе считаются нечистыми, к примеру, собаки, свиньи. Поэтому звери, о которых идет речь в книге, тщательно подобраны, чтобы не вышло недоразумений. Самим мусульманам нельзя рисовать ни животных, ни человека. Но обучаться по книжке с картинками можно, по крайней мере, на это рассчитывают авторы проекта.

Книга рассказывает о дружбе, зародившейся между живущим в Латвии ежом и приехавшими посмотреть нашу страну тигренком и крокодилом. Глазами своего нового друга ежика они смогут увидеть реки и природу, посмотреть, как дети учатся в школах.

Презентация книги состоится сегодня, 15 февраля, в Музее природы, и на нее приглашены многие из живущих в Латвии семей беженцев. У детей также буде возможность посмотреть на животных из экспозиции музея. Скорее всего они впервые увидят волка, медведя, и других животных северных широт.

Книга издана на латышском языке, но есть перевод на арабский и на язык дари, на котором говорят в Афганистане.

Напомним, в Латвии сейчас официально находится не менее 300 ищущих убежища людей из стран, охваченных войнами.

Комментарии 7
ZWARG47 минут назад
в "лояльной" книжке проглядывается "ужасная рука Москвы"--- "Ёжик в тумане"---это ползучая пропаганда Russia Today.Куда смотрит Полиция Безопасности и ТуБзики?
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Крик35 минут назад
Как же так любезные??? А как же, Шведская нравственность предлогает всему Западному миру развивать воображение детей на "путешествии какашки", Датчане показывая своё "развитие" демонстрируют нам свеживание жирафика и льва.
И только латвия ежа и крокодила, какс такс, евроватники не одобрят такой "чувственной" инициативы.
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Псковсая.55 минут назад
Пусть домбрава со своим стадом к себе на хутор детишек возьмут,чтоб языку обучить и крокодилом не испугать.
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