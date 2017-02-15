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Вскоре в латвийских магазинах вырастут цены, и виной тому - кассовые аппараты, которые необходимо заменить на новые, такое мнение высказывает портал lsm.lv со ссылкой на Латвийское Radio-4.

В этом году предприниматели должны перейти на кассовые аппараты второго поколения - машины с фискальными блоками, которые сведут к минимуму возможность мошенничества с чеками.

"Констатировано, что нынешние кассовые аппараты очень легко модифицируются, в них можно легко стирать зарегистрированные данные и скрывать доходы. Как известно, в Латвии и так высок уровень теневой экономики, и это один из его компонентов. Скрытые доходы составляют 44% этого рынка", - указала представитель Службы государственных доходов Инесе Биндемане.

У предпринимателя Кристапа Лусиса 16 магазинов. Сейчас ему необходимо в каждом заменить кассовый аппарат. Расходы будут столь велики, что избежать роста цен на продукты не удастся.

"Во-первых, я не понимаю смысла. Не существует системы, которую невозможно было бы взломать. Так зачем нам тратить столько денег? Это гигантские расходы. И нужно понимать, что маленькие предприятия не смогут их потянуть. Мне придется поднять цены на товары. Это единственный способ хоть как-то компенсировать траты", - заявил Лусис.

70 миллионов евро - ровно в такую сумму обойдется торговцам замена всех кассовых аппаратов, подсчитали в Ассоциации торговцев Латвии. В Службе государственных доходов недоумевают, откуда торговцы взяли такие заоблачные цифры. У большинства из них и так уже стоят довольно современные кассовые аппараты, в которые можно просто встроить фискальный блок, он обойдется всего в 70 евро. Для тех, у кого аппарат совсем устарел, цена нового - 250 евро. Кассовая система дорогая, за нее придется отдать более тысячи евро, но нуждаются в ней не так много предпринимателей.

"Торговцы почему-то посчитали, что один кассовый аппарат обойдется им более чем в тысячу евро, но на самом деле это не так. Кассовых систем, которые будут стоить предпринимателям дороже всего, тысячу евро, в стране всего 12 тысяч. Кроме того, число кассовых аппаратов стремительно уменьшается. Сейчас их всего 49 тысяч. Потому эти цифры не корректны", - указала Биндемане.

Торговцы же недоумевают: зачем им платить такие большие деньги, если через какое-то время придется менять и новые кассовые аппараты, ведь в Минфине уже готовят правила о переходе на аппараты третьего поколения. Кроме того, торговцы указывают, что объемы махинаций с чеками не столь велики, чтобы подвергать всю отрасль таким тратам. В прошлом году таких случаев было всего 18. Поэтому ассоциация намеревается в ближайшее время начать кампанию по сбору подписей против реформы кассовых аппаратов и будет призывать покупателей присоединиться.

"11 000 евро. Плюс установка. Плюс сами кассовые стенды. Плюс обслуживание", - во столько предпринимателю Мартиньшу Шабловскису обошлось оснащение своих трех магазинов новыми кассовыми аппаратами.

Напомним, как уже писал Mixnews, с начала 2017 года торговцам, чей оборот превышает 200 тысяч евро, необходимо, в соответствии с новыми требованиями, установить новые кассовые аппараты.