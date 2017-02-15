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Сегодня, в День теней, школьники охотнее всего знакомятся с профессиями программиста, врача и радиоведущего, сообщили организаторы мероприятия - общество Junior Achievement Latvija.

Возможность быть "тенями" предоставили школьникам 1313 работодателей со всей Латвии, что на 25% больше, чем в прошлом году. В целом предложена 7861 вакансия. Существенно вырос и интерес школьников к участию в Дне теней - на портале www.enudiena.lv зарегистрировано 41 150 заявок, тогда как в прошлом году - 29 200. Наиболее активны были школьники из Риги и Елгавы. Много желающих стать "тенями" было среди учащихся 1-й и 3-й Рижских государственных гимназий, Елгавской гимназии Спидолы.

Самыми популярными профессиями были программист - 342 заявок, врач - 263, радиоведущий - 248, фотограф - 206, помощник врача - 185, физиотерапевт - 184, пожарный - 162, юрист - 158.

По словам председателя Junior Achievement Latvija Яниса Криеванса, каждый год школьники все меньше хотят быть "тенями" только руководителей, и более востребованными становятся квалифицированные специалисты. Школьники рассматривают День теней как инструмент и помощь в выборе будущей профессии, а не как развлечение и возможность пропустить школу, добавил Криеванс.

В редакции радио Baltkom, Mix FM 102.7 и портала Mixnews.lv сегодня тоже были "тени". 5 молодых людей провели весь день, знакомясь с работой новостного портала и радиостудий.

Одна из "теней" журналистов радио Baltkom, Мария, смогла первой задать вопрос президенту Латвии Раймонду Вейониса во время пресс-конференции.

Активнее всего в этом году предлагали вакансии органы госуправления, учебные заведения, самоуправления и банки. 141 место предложило Елгавское самоуправление, 90 - Государственная пожарно-спасательная служба, 87 - Служба неотложной медицинской помощи, 58 - банк Citadele.