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В Европе среди диких и домашних птиц стремительно распространяется птичий грипп, который относится к группе чрезвычайно опасных ветеринарных заболеваний. Птичий грипп штамма H5N8 для людей не опасен. Вместе с тем, из-за птичьего гриппа в Европе забито много птицы, предупреждает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС).

"Птичий грипп к Латвии ближе, чем когда-либо. Мы надеемся, что ошибаемся, но вероятность, что птичий грипп затронет этой весной Латвию, очень велика", - сказал гендиректор ПВС Марис Балодис, добавив, что "любому хозяйству надо быть готовому к тому моменту, когда это случиться".

Тем временем, как заявил министр земледелия Янис Дуклавс на заседании Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) , птичий грипп распространяется очень стремительно, он сложнее поддается контролю, чем африканская чума свиней, и единственная заболевшая курица или утка в приусадебном хозяйстве может вызывать массовое заболевание и непрогнозируемые последствия для близлежащих ферм.

Он сообщил, что только что поступила информация о пяти вспышках заболевания в Польше, где на крупных фермах погибли сотни миллионов кур.

"Это всего в 400 км от нас. Вопрос крайне серьезный, потому что болезнь сложнее поддается контролю, чем АЧС. Нужно понимать, что каждая заболевшая птица в приусадебном хозяйстве может стать роковой для Даугавпилса, Иецавы, Бауски и других мест, где расположены крупные фермы. Болезнь распространяется с перелетными птицами, никакие ограды не помогут, через пять дней птицы погибнут. Поэтому меры биобезопасности нужно соблюдать всем и везде", - сказал министр.

Компенсации за погибшую птицу получают только зарегистрированные владельцы. Официально зарегистрировано только 4000 хозяйств, где имеются куры, но в реальности это число можно больше в несколько раз, сказали представители министерства.

Меры биобезопасности полностью исключают пребывание птиц вне курятников. Также нужно обеспечить, чтобы в помещения, где находятся куры, не попадали посторонние лица, а посетители должны быть обеспечены защитной одеждой и обувью. Следует строго соблюдать меры гигиены, а в случае, если птица выглядит заболевшей, незамедлительно сообщать Продовольственно-ветеринарной службе.

Нельзя допускать попадания в корм и воду для домашних птиц выделений диких птиц, а также контактов домашних птиц с дикими.