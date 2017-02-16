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Деньги - одна из самых грязных вещей, с которой мы сталкиваемся каждый день, пишет Skaties.lv. Научный институт Bior и программа "900 секунд" телеканала LNT провели эксперимент, в ходе которого выяснили, какие вещества можно обнаружить на латвийских купюрах евро, и какие самые грязные - в бумажнике, банкомате или в кассе.

Для эксперимента были подготовлены банковская карта и три купюры 5 евро, полученные в одном из магазинов страны, 5 евро, взятые из банкомата, и 5 евро, которые в течение нескольких дней лежали в кошельке.

Самое большое количество микроорганизмов оказалось на купюре взятой из кассы. 65 микроорганизмов были найдены на банкноте из кошелька и примерно такое же количество микроорганизмов оказалось на банкноте из банкомата и на банковской карте, рассказала старший эксперт микробиологии Байба Фогель.

"Самое большое количество микроорганизмов оказалось на купюре взятой в магазине, на которой обнаружено более 90 колоний микроорганизмов, однако купюры из банкомата и из кошелька оказались относительно чистыми", - рассказала она.

Эксперимент показал, что самые грязные оказались деньги из кассы, так как с ними контактирует огромное количество людей, рассказала замдиректора лаборатории Ольга Валциня.

"Именно в кассе, особенно, если мы говорим о местах, где большой оборот денег и количество людей, это вполне закономерно. В кассе оборот денег проходит молниеносно - один дал, другой взял, даже кассир принимает участие в этом процессе", - отметила она.

Чтобы узнать, какие вещества находятся на образцах, при помощи ватных тампонов были взяты мазки, затем их поместили в специальную микробиологическую питательную среду. Через некоторое время в лаборатории выросли соответствующие микроорганизмы - бактерии. Плесени на экспериментальных купюрах найдено не было. В свою очередь самый большой сюрприз нам приготовило найденное на банковской карте.

"Ни на одной из купюр не было найдено стафилококка, который способствует развитию многих кожных заболеваний. Однако на банковской карте была найдена небольшая колония этих бактерий", - отметила Фогель.

Существует огромное количество веществ, которые теоретически могут оказаться на купюрах. Не считаю веществ, которые были обнаружены в ходе эксперимента, на купюрах была найдена кишечная палочка, плесневые грибы, сальмонелла и дизентерия.

Даже если купюра не переносит заболевание определенным способом, на ней скапливаются химические вещества, которые в комбинации со слабым иммунитетом, загрязнением окружающей среды и другими факторами, могу вызвать какое-либо заболевание заявила замдиректора лаборатории Bior.

"Банкнота может являться транспортером определенной болезни, но большинство этих случаев доказать невозможно, так как человек каждый день соприкасается не только с деньгами, например с поручнями в общественном транспорте и другими предметами", - отметила Валциня.

Подсчитано, что после соприкосновения с деньгами, руки моет, каждый четвертый человек. Именно мытье рук – самое эффективное средство профилактики от бактерий, которые живут на банкнотах и банковских картах.