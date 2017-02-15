Общество |

«Девушка из Латвии получила «Порно-Оскар» - новость с таким заголовком облетела почти все новостные ресурсы Латвии в конце прошлого года. Владлена Пушкаш, выступающая под псевдонимом Empera, согласилась дать эксклюзивное интервью интернет-проекту «Говорящие Головы».

Свою карьеру Владлена начала в 18 лет как фотомодель в жанре «ню», а затем начала сниматься в порнофильмах в Чехии и Венгрии. «Прага и Будапешт — это своего рода центры европейской порноиндустрии. Там находится большинство студий и компаний, но всё равно, многие девушки ставят перед собой цель попасть в американское порно. В скором времени и я туда полечу» - поделилась своими планами 21-летняя порноактриса.

В конце прошлого года, об уроженке Добеле, которая уехала покорять Европу, написали многие латвийские интернет-порталы. Реакция и комментарии пользователей не заставили себя долго ждать. «Я внимательно следила за тем, что пишут обо мне на родине. Лучше бы я этого не делала. Такая негативная реакция стала настоящим шоком для меня. Первые несколько дней я просто плакала. Я понимаю, что съёмки в порно — это не самое святое занятие, но я ведь не ворую, не убиваю. Искренне не понимаю, почему на меня так накинулись и начали осуждать» - возмутилась порноактриса. По мнению Владлены, в Европе люди гораздо проще относятся к выбору её профессии: «Во время прогулок по Будапешту, меня узнают, фотографируются со мной, берут автографы. Это очень приятно. Там люди немного по-другому относятся к порно. У них это вызывает восхищение».

Интернет-проект «Говорящие Головы» встретился с Владленой для того, чтобы из первых уст узнать о том, как она попала в порноиндустрию, что нужно для того, чтобы попасть в самую известную порно-студию Brazzers, как на выбор её профессии отреагировали её друзья и родители, о том возможна ли личная жизнь у порноактрисы и многом другом. Смотрите полную версию в видеоинтервью ниже: