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В день празднования 95-летия принятия первой латвийской Конституции прямо в зале заседаний Сейма торжественно открыты две памятные таблички, на которых золотыми буквами выбиты две первых строки Сатверсме, сообщает портал kasjauns.lv.

Таблички со строчками Конституции украшали зал заседаний уже во времена первого Сейма, избранного в 1922 году. Когда парламент прекратил свое существование, эти украшения исчезли, и их дальнейшая судьба неизвестна. К 95-й годовщине надписи воссоздали в историческом виде и снова разместили на тех же местах, что и раньше. Теперь они снова символически напоминают каждому присутствующему, что Латвия, это независимая, демократическая республика, и что суверенная власть в стране принадлежит ее народу.

Сами доски сделаны из древесины дуба, буквы бронзовые. Проект осуществила фирма A.Veidemaņa projektēšanas birojs, работы по дереву выполнил мастер Гинтс Упитис. Внешний вид был восстановлен по доступным историческим фотографиям.