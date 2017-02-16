Водителей предупреждают о новых ямах на дорогах (3)
Во время переменных погодных условий на дорогах с асфальтовым покрытием могут появляться новые выбоины, а также увеличиваться уже существующие, предупреждает Latvijas valsts ceļi. Особенно это касается дорог, которые уже находятся в плохом и в очень плохом состоянии.
Согласно последним прогнозам метеорологов в ближайшие дни ожидаются заметные перепады температур, ночами столбик термометра будет опускаться ниже нуля, а в дневное время возможны потепления до +5 градусов. Начиная с пятницы по всей стране ожидаются осадки. Такое сочетание погодных условий очень неблагоприятно для асфальтовых дорог и может привести к образованию ям и выбоин.
Тающий снег, лед и дождь, через микротрещины в асфальте могут проникать глубоко в конструкцию дорожного покрытия. Когда температура опускается ниже точки замерзания, вода превращается в лед, и тот, расширяясь, увеличивает повреждения асфальта. Это одна из основных причин появления весной ям на дорогах.
Чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения рискам, водителей призывают выбирать скорость и стиль вождения, соответствующий погодным условиям. Особую осторожность необходимо соблюдать на мостах и путепроводах и вблизи водоемов.
Проводить сейчас ямочный ремонт просто глупо, а деньги утекает прямо сейчас.
Сделать нормальное покрытие не получится никогда (!),потому что потребуется ремонт после ремонта. Примером тому замок света, президенский дворец, СГД..., Там все разваливается сразу после ремонтов.
Америкосы, немцы , голландцы умеют дороги строить,да и намного надежнее и дешевле.Там даже грунтовые лучше наших дорог первого класса.