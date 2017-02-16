Горожане просят президента спасти пейзаж Елгавы от магазина Depo (3)

фото

Общество | 16 февраля 2017 года, 13:26

Противники проекта магазина Depo в Елгаве на берегу Лиелупе направили письмо с просьбой вмешаться в ситуацию президенту Латвии Раймонду Вейонису.

Авторы письма, среди которых есть художники, журналист, архитектор, указали, что магазин планируется строить рядом с Лиелупским променадом и благоустроенным местом для отдыха, недалеко от Елгавского дворца. Они уверены, что проект общества Auras centrs испортит городской пейзаж и станет в нем чуждым элементом.

Инициативная группа удивлена, что Елгавское самоуправление и строительная управа считают супермаркет-склад презентабельным сооружением. Они признают хорошим разработанный архитектором Ингурдом Лаздиньшем альтернативный проект Depo, но обеспокоены тем, что Auras centrs на этой неделе планирует получить разрешение на строительство.

Письмо направлено также Латвийскому союзу архитекторов. Проект Лаздиньша предусматривает скрыть супермаркет за зеленой горкой, чтобы исключить его контраст с Елгавским дворцом.

Комментарии 3
кот7 минут назад
Депо депом.А еще вынашиваются планы строительства очередного супермаркета-очередного торгового центра.Уже достали город этими сараями.И расстояние между ими порой составляют пару сотен метров.
Ответить
Ага28 минут назад
В центре Риги уродскую вечногрязную гору построили - и ничего. Ни один президент не вмешался. Депо в Елгаве - быть.
1
Ответить
Можно насажать деревьев перед магазином....1 час назад
....и озеленить стоянку. Как-то скрыть в зелени это УЁ. Слабое утешение, конечно, и только летом. Ну, а президент вам не поможет вообще.
Ответить