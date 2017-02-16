Общество |

Российский канал "Звезда" выпустил очередной "документальный фильм" об агрессивных и озлобленных странах Балтии, пишет портал Kasjauns.lv. В один из моментов на экране появляется изображение президента Латвии Раймонда Вейониса, а на голос диктора на фоне предупреждает: "Запомните этого человека. Он угрожал расстреливать российских солдат!".

Портал отмечает, что фильм была показан не на федеральным каналом, а официальным телеканалом Министерства обороны РФ "Звезда".

На протяжении 20 минут зрителей предупреждают, что России ничего не остается, кроме как готовится к военному конфликту со странами Балтии, где у власти находятся люди, которые мечтают о войне с Россией.

Кроме этого в фильме "Прибалтика. Россия - враг по расчету" называются главные враги России, среди которые особенно выделяется президент Латвии Раймонд Вейонис. Авторы фильма показывают его фотографию и просят "запомнить этого человека".

"Это президент Латвии Раймонд Вейонис. Он заслужил внимание Европы после событий в Крыму и на Донбассе, когда угрожал расстрелять российских солдат, если они окажутся на территории Латвии", - говорится в фильме.

Здесь Kasjauns отмечает, что в 2014 году, будучи министром обороны Латвии, Вейонис заявил, что вооруженные силы Латвии застрелят "зеленых человечков", если те захотят силой захватить или оккупировать Латвию. Однако в фильме, отмечает портал, эта фраза интерпретируется, как будто Вейонис говорил именно о российских военных.