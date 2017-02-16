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За последние годы балдонская обсерватория открыла 48 новых астероидов, пишет портал lsm.lv, со ссылкой на LTV.

"Мы работаем, чтобы люди на Земле могли чувствовать себя в безопасности", - так о своих исследованиях говорит директор Института астрономии Латвийского университета Илгмар Эглитис.

Латвийские ученые совместно с литовскими коллегами за последние годы открыли 48 находящихся в Солнечной системе астероидов. Размеры самые разные: диаметр одних - пара километров, других - в 30 раз больше.

В данный момент известны около 20% потенциально опасных для земли космических объектов. Европейский союз до 2020 года планирует обнаружить 90%.

"Поскольку у нас большой расположенный в поле телескоп и он очень хорошо подходит для поиска таких объектов, мы записались на эту программу. Уже восемь лет занимаемся исследованием малых объектов Солнечной системы - астероидов", - пояснил Эглитис.

Балдонский телескоп Шмидта среди ему подобных - 12-й в мире по размеру. Как рассказал Эглитис, ученые работают, чтобы люди на Земле могли чувствовать себя в безопасности.

"В момент открытия большинство из них находятся на расстоянии 2-5 астрономических единиц, это 150 млн километров, где-то в районе между Марсом и Юпитером", - рассказал директор института.

Раз в тысячу лет в Землю попадает астероид, который приводит к серьезным разрушениям. В свою очередь, те, что способны представлять угрозу для цивилизации, падают раз в миллион лет.

"Ближайшее такое событие ожидается в 2029 году, когда астероид Апофис диаметром более 300 метров пройдет в каких-то 30 тысячах км от Земли, что, по астрономическим понятиям, "почти попал"", - пояснил Эглитис.

Открытие новых астероидов требует очень много времени. Зимние рабочие условия нельзя описывать как самые приятные, поскольку обогревать обсерваторию нельзя - телескоп запотевает.

"Наблюдения происходят каждую ясную ночь. Мы наблюдаем при температуре до -21 градуса", - рассказал ученый.

Некоторым открытым в Латвии астероидам присвоили имена - например, Балдоне и Сауле.