Латвийские астрономы обезопасили нашу планету от 48 астероидов (2)
За последние годы балдонская обсерватория открыла 48 новых астероидов, пишет портал lsm.lv, со ссылкой на LTV.
"Мы работаем, чтобы люди на Земле могли чувствовать себя в безопасности", - так о своих исследованиях говорит директор Института астрономии Латвийского университета Илгмар Эглитис.
Латвийские ученые совместно с литовскими коллегами за последние годы открыли 48 находящихся в Солнечной системе астероидов. Размеры самые разные: диаметр одних - пара километров, других - в 30 раз больше.
В данный момент известны около 20% потенциально опасных для земли космических объектов. Европейский союз до 2020 года планирует обнаружить 90%.
"Поскольку у нас большой расположенный в поле телескоп и он очень хорошо подходит для поиска таких объектов, мы записались на эту программу. Уже восемь лет занимаемся исследованием малых объектов Солнечной системы - астероидов", - пояснил Эглитис.
Балдонский телескоп Шмидта среди ему подобных - 12-й в мире по размеру. Как рассказал Эглитис, ученые работают, чтобы люди на Земле могли чувствовать себя в безопасности.
"В момент открытия большинство из них находятся на расстоянии 2-5 астрономических единиц, это 150 млн километров, где-то в районе между Марсом и Юпитером", - рассказал директор института.
Раз в тысячу лет в Землю попадает астероид, который приводит к серьезным разрушениям. В свою очередь, те, что способны представлять угрозу для цивилизации, падают раз в миллион лет.
"Ближайшее такое событие ожидается в 2029 году, когда астероид Апофис диаметром более 300 метров пройдет в каких-то 30 тысячах км от Земли, что, по астрономическим понятиям, "почти попал"", - пояснил Эглитис.
Открытие новых астероидов требует очень много времени. Зимние рабочие условия нельзя описывать как самые приятные, поскольку обогревать обсерваторию нельзя - телескоп запотевает.
"Наблюдения происходят каждую ясную ночь. Мы наблюдаем при температуре до -21 градуса", - рассказал ученый.
Некоторым открытым в Латвии астероидам присвоили имена - например, Балдоне и Сауле.