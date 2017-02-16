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На Втором лесном кладбище построен первый в Латвии колумбарий, который откроется весной этого года. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили депутатам Комитета по вопросам охраны окружающей среды Рижской думы на выездном заседании.

Рижское самоуправление в 2016 году приступило к строительству колумбария в южной части Второго лесного кладбища (ул. Гауяс, 6).

Колумбарий создан в виде композиции из двенадцати двух-, трех-, четырех- и пятиуровневых строений. Высота строений увеличивается в центре композиции, где расположена стеклянная скульптура. В колумбарии будет 288 ниш, в каждой из которых можно разместить четыре урны с прахом. Также облагорожена прилегающая территория.

"Уже сейчас возможностью захоронения в колумбарии интересуются около 20 человек, что свидетельствует о большом спросе. Думе еще надо принять решение о расценках и в конце марта колумбарий сможет начать работу", - сказал председатель Комитета по вопросам охраны окружающей среды Рижской думы Вячеслав Степаненко.

При разработке концепции развития рижских городских кладбищ был проведен опрос среди жителей, в ходе которого выяснилось, что такая услуга очень нужна. Создание колумбария позволит городу своевременно решать проблему с нехваткой мест на кладбищах. По мнению экспертов, при нынешних показателях смертности мест на существующих кладбищах хватит на 10-15 лет. Рано или поздно с этой проблемой сталкиваются почти все большие города мира, подчеркивает Степаненко.

Ежегодно на рижских муниципальных кладбищах хоронят около 7000 человек. Примерно в 10% случаев родственники умершего принимают решение о кремации.

Всего в Риге 26 кладбищ, 21 из них находится в собственности самоуправления, остальные пять – в управлении церквей. Кладбищ, где еще есть места для новых захоронений, в Риге только два – в Болдерае и Яунциемсе.

фото: Diāna Spiridovska/LETA