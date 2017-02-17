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Большинство опрошенных газетой Latvijas Avīze читателей осудили спикера Сейма Латвии Инару Мурниеце за отказ от встречи с новым послом России в Латвии Евгением Лукьяновым.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный изданием после того, как новый посол России посетил Сейм с ознакомительным визитом и встречался с заместителем Мурниеце Гундарсом Даудзе.

47% опрошенных считают, что это излишний недружественный жест в адрес соседнего государства. 39% респондентов считают, что это правильная реакция на агрессию России на Украине. В свою очередь 13% читателей не придают этому никакого значения.

В опросе участвовало 187 респондентов Latvijas Avīze.

Как сообщал портал Mixnews, во вторник, 14 февраля Сейм с ознакомительным визитом посетил новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов. С ним встретился заместитель Мурниеце вице-спикер парламента Гундар Даудзе.

Спикер же провела встречу - с послом Украины в Латвии Евгением Перебийнисом, которая, по словам пресс-секретаря Мурниеце, была запланирована заранее.

По словам посла России Лукьянова, он сожалеет о том, что ему не удалось встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце.

"Я в Сейме! Я могу только сожалеть, что я не встретился с той милой дамой. Но наш разговор с ее заместителем тоже был очень полезен", - сказал Лукьянов.

Встречу с заместителем Мурниеце посол оценил положительно.

скриншот Latvijas Avīze