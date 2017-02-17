Госпогранохрана: число нелегальных иммигрантов сокращается (5)
Общество | 17 февраля 2017 года, 08:03
В прошлом году Госпогранохрана Латвии за незаконное пересечение государственной границы задержала 423 человека, большинство из них пересекло "зеленую" границу, свидетельствует информация Госпогранохраны.
По сравнению с 2015 годом число задержанных нарушителей границы сократилось почти на 18%.
На территории Латвии за различные нарушения было задержано 998 иностранцев - примерно на 27% меньше, чем год назад. 415 иностранцев были выдворены из страны в принудительном порядке.
Убежища в Латвии в 2016 году запросили 170 иностранцев - на 49% меньше, чем в 2015.
В прошлом году пограничники обнаружили при нарушителях границы 14,2 млн контрабандных сигарет.
Был задержан также 181 объявленный полицией в розыск человек и 17 объявленных в розыск автомашин.
Да кто ж сюда поедет?
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Ага просто до перло наконец видимо что в Латвии ловить не фиг))
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забор помогает за 80 миллионов ?????
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