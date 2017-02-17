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В прошлом году Госпогранохрана Латвии за незаконное пересечение государственной границы задержала 423 человека, большинство из них пересекло "зеленую" границу, свидетельствует информация Госпогранохраны.

По сравнению с 2015 годом число задержанных нарушителей границы сократилось почти на 18%.

На территории Латвии за различные нарушения было задержано 998 иностранцев - примерно на 27% меньше, чем год назад. 415 иностранцев были выдворены из страны в принудительном порядке.

Убежища в Латвии в 2016 году запросили 170 иностранцев - на 49% меньше, чем в 2015.

В прошлом году пограничники обнаружили при нарушителях границы 14,2 млн контрабандных сигарет.

Был задержан также 181 объявленный полицией в розыск человек и 17 объявленных в розыск автомашин.