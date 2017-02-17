Общество |

Ежегодно, начиная с 1 сентября 2018 года государство в рамках инициативы "Сумка школ Латвии" будет выделять каждому школьнику по меньшей мере 14 евро в год, которые он сможет потратить на посещение такого мероприятия, которое позволит ему лучше ознакомиться с родиной.

В рамках инициативы школьники смогут узнать о культурных и природных ценностях Латвии, ознакомиться с ее историей и достижениями в науке.

В течение 5 лет на эти цели будет истрачено 13,5 миллионов евро. Сколько точно денег будет выделено на ознакомление каждого учащегося с родиной точно пока не известно.

Принято решение, что эта сумма будет варьироваться от 14 до 17 евро в год на каждого учащегося. Деньги будут направляться самоуправлениям, которые уже вместе со школами будут решать, как их лучше использовать - какие мероприятия или экскурсии будут наиболее полезными для детей.

Впрочем, как отмечают приближенные к проекту лица, сумма вовсе не велика: даже сейчас, когда родители сами финансируют экскурсии школьников, за каждый дальний выезд они платят не менее 20 евро.

Руководитель образовательного и молодежного проекта бюро столетия Латвии Айя Туна указала, что мероприятия надо будет организовать так, чтобы уложиться в выделенную сумму.

"Инициатива Сумка школ Латвии" создана в том числе для того, чтобы на самом деле у каждого школьника в независимости от состояния их родителей или самоуправлений была равная возможность ознакомиться со своей страной, нельзя просить, чтобы родители или местные власти софинансировали мероприятия инициативы", - сказала Туна.