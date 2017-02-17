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На следующей неделе в Латвии каждый день ожидаются осадки, временами будет дуть сильный ветер, прогнозирует Global Forecast System.

Первый циклон доберется до нашей страны в воскресенье, 19 числа. Он принесет дожди и порывистый ветер до 18 м/с. На следующей неделе ветер, вероятно, усилится до штормового, ожидаются интенсивные дожди и снег. Дневная температура будет колебаться в пределах от +3 до +7 градусов, а ночами опускаться ниже нуля. Предположительно за этот период месяца норма осадков в два раза превысит обычную февральскую норму.

Сегодня, 17 февраля, в Латвии сохранится пасмурная погода, по всей стране пройдут дожди, а в некоторых возможен районах - снег. Будет дуть умеренный западный ветер, температура ожидается от +1 до +5 градусов. Давление пока остается пониженным.

С утра обледенение и туман осложняют движение по дорогам Видземе и в Латгальском направлении, предупреждает Latvijas Valsts ceļi, напоминая, что сейчас погодные условия могут меняться буквально каждую минуту. Чтобы не подвергать риску себя и других участников движения водителям советуют осмотрительно выбирать скорость и стиль вождения.