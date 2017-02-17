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В новых образовательных программах должно быть четко прописано, что все дети в стране обязаны знать латышский язык именно с садика, убеждена депутат Рижской думы от партии "Единство", экс-кандидат в мэры Риги, Сармите Элерте. Такое мнение она озвучила в своем интервью Latvijas avīze, сообщает портал focus.lv. Нынешнюю языковую ситуацию с детскими садами в Латвии она назвала абсурдной.

По ее словам, в нынешнем регулировании по линии русских детских садов говориться о какой-то паре часов общения на латышском языке с детьми, что является абсолютным минимумом.

"Согласно статистике, число детей в латышских школах все время росло - от 64% в 1999 году, до 74% в 2009. Однако, с тех пор ситуация изменилась. Более того, она повернулась в обратную сторону! В 2015 году удельный вес учеников русских школ составлял 27,5%, когда в латышских - всего 71,5%", - возмущается политик.

Элерте уверена, что мнение о том, что, если не создавать проблем русским учебным заведениям, то ситуация со временем изменится в лучшую сторону, а дети сами пойдут учиться в латышские школы, не оправдало себя.

"Если не действовать сейчас, то раскол общества законсервируется. Значит нужно менять политику страны. Одним из решений легкого перехода может стать правило, что все дети к 1 классу обязаны знать латышский", - считает она.

В качестве положительного примера, политик упомянула Елгаву, где русских детских садов не осталось вовсе, а жалоб от родителей на это не поступает. Вместе с этим, дети получили знание языка, а также не стали причиной будущего раскола, рожденного русским образованием в Латвии.

По ее мнению, для того, чтобы решить этот вопрос и поставить языковую точку по всей стране, необходима политическая смелость и мудрость. "Надежда на то, что время все исправит тут не поможет. Ничего оно не исправит", - подытожила она.