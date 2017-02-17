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В Музее Природы, на выставке "Латвийские зимние плоды - источник витаминов" представлены около 270 сортов яблок и груш, в том числе и новые, эксклюзивные, выращенные в Латвии, сорта, сообщает портал lsm.lv, со ссылкой на LTV7.

Новый сорт можно вывести за 15-20 лет - то есть довести до кондиции, разможножить, сообщила ведущий исследователь Латвийского государственного института садоводства Лайла Икасе.

На выставке представлены устойчивые к болезням сорта. А также два новых сорта груш и один - декоративной яблони.

Есть виды яблок, которые можно сохранить до весны и даже до середины лета, рассказывают специалисты Института садоводства. Правда, при правильных условиях. Температура в погребе не должна превышать 4 градусов тепла, также необходима высокая влажность. Есть и новые методы, которые сейчас испытывают в Институте садоводства. Например, обработка препаратом, который останавливает выделение этилена и тогда яблоки не стареют.

Выставка в Музее природы продлится до 19 февраля.