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Латвия - седьмая лучшая в мире страна для автоводителей, свидетельствует индекс удовлетворенности автоводителей, составленный Waze в августе прошлого года, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Опыт автоезды по Латвии оценен в 6,5 балла по десятибалльной шкале. Первое место с 7,5 баллов занимают Нидерланды, второе с 7,4 балла - Франция, на третьем с 7,2 балла - США.

В первую десятку лучших для автомобильной езды стран вошли также Чехия, Швеция, ОАЭ, Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Бельгия. Самую низкую оценку - 1,1 балла - получили Филиппины. Предпоследнее место в индексе Waze занимает Индонезия с 2,1 балла, третье с конца - Сальвадор с 2,8 балла.

Индекс удовлетворенности автоводителей составляется на основе анализа опыта езды нескольких миллионов пользователей Waze в 38 странах мира. При его подсчете учитываются частота и степень тяжести транспортных заторов, качество дорожной инфраструктуры, данные о безопасности автоводителей, о ДТП, рисках на дороге и погодных условиях, о доступности АЗС и автостоянок, а также такие социально-экономические факторы как доступность автомобилей и цены на горючее.

Latvijas Valsts ceļi сотрудничает с мобильным приложением Waze с 2014 года. В Латвии Waze пользуются более 100 тысяч автоводителей.