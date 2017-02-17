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В пятницу, 17 февраля на 78 году жизни скончался присяжный адвокат Александр Огурцов, сообщил порталу Kasjauns.lv его помощник Ивар Силиньш.

"17 февраля 2017 года умер присяжный адвокат Александр Огурцов, 1939 года рождения. Проводы состоятся 21 февраля в 12.00 в Рижском храме Благовещения Пресвятой Богородицы, на Гоголя, 9", - сообщило адвокатское бюро "Davidsons un partneri" .

Адвокат Александр Огурцов получил широкую известность, ведя очень сложные гражданские и уголовные дела. В его активе имеются судебные процессы по защите бывшего лидера Социалистической партии Латвии Альфреда Рубикса, ветерана Великой отечественной войны Василия Кононова и др.

Также Огурцов вел дело бывшего офицера службы безопасности Сейма и президента Латвии Эдгара Гулбиса.

Печальное известие прокомментировал один из подзащитных адвоката Альфред Рубикс. В интервью радио Baltkom Альфред Петрович указал, что Александр Огурцов был предельно честен перед собой и перед теми, кого защищал, и именно этим и запомнился.

«Он прекрасно знал и уголовное дело, он всегда был честен перед собой и перед теми, кого защищал. Он всегда был доступен, с пониманием относился к тому, что случилось. Достаточно быстро узнал о моем внутреннем содержании и понимал, что я нигде не фальшивлю, нигде не притворяюсь, не пытаюсь приспособиться и, если я был где-то не согласен, или чего-то нет, то я прямо так и говорил. В этом смысле мы с ним сошлись. Со своей задачей он прекрасно справился. При том, что мой процесс, как я всегда говорил, был не уголовным, а политическим», - сказал Рубикс.

С 1958 по 1960 год адвокат работал в экономических судах, затем перешел в уголовное право. В 1998 году Огурцову был дан отвод в деле "Банка Балтия".

Александр Огурцов также преподавал на юридическом факультете ЛУ. Занятия вел на латышском и русском языках. С 1992 года, в качестве доцента работал в Балтийской международной академии (до 2006 года Балтийский русский институт). Вел курс: гражданский процесс. Под его руководством был осуществлен перевод на русский язык и издание в 1999 году Гражданско-процессуального закона Латвии.

Александр Огурцов — отец трех детей, есть также внучка.

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